Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности

Для 28-летней Кэролайн Ливитт это уже второй ребенок

ВАШИНГТОН. 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о своей беременности.

"Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, - это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года", - написала она на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ливитт также поблагодарила президента США Дональда Трампа за создание в Белом доме атмосферы, благоприятной для расширения семьи.

Для 28-летней Ливитт это уже второй ребенок - ранее она родила сына. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома, заняв этот пост в 27 лет. Ливитт побила рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в возрасте 29 лет при президенте Ричарде Никсоне.

Ранее Ливитт занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа и работала в его предыдущей администрации помощником пресс-секретаря.