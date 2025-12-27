Слуцкий предложил не включать выходные в число дней отпуска

Председатель ЛДПР также выступил с предложением сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не включать выходные в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска и сократить рабочую неделю для сотрудников с детьми.

Как сообщил ТАСС парламентарий, в ЛДПР считают необходимым сократить рабочее время без снижения заработной платы для тех, "у кого семейных забот больше, чем у остальных", например, для многодетных родителей.

"Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети", - сказал он.

По словам Слуцкого, в приемные партии регулярно поступают обращения граждан, связанные с высокой нагрузкой на работе и сложностью совмещения профессиональных обязанностей с семейной жизнью. "Сотрудники выгорают, устают и теряют какую-либо мотивацию к работе - с таким подходом ожидать повышения производительности труда не приходится", - заключил он.