Музей Ботяна в Югре впервые расскажет о новогодних традициях в семье разведчика

Экспозицию представили в рамках проекта "Елка в семье Героя России"

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 декабря. /ТАСС/. Первый в России музей советского разведчика Героя России Алексея Ботяна в школе №1 городского поселения Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры впервые в ходе специального проекта расскажет ученикам, как отмечали Новый год в семьях героев России. Школьники узнают о новогодних традициях, праздничных блюдах, украшениях, подарках в семье Ботяна, сообщила ТАСС директор школы №1 городского поселения Белый Яр заслуженный учитель России Татьяна Соколова.

Музей Ботяна был открыт в школе № 1 в конце февраля 2025 года в рамках мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее здесь была создана и действовала единственная в России школьная экспозиция, посвященная Ботяну.

"Мы запустили новый проект - "Елка в семье Героя России". Для него мы празднично оформили помещение, поставили елку с игрушками времен Советского Союза, подобрали предметы из экспозиции нашего музея. Здесь школьники могут узнать, как отмечали Новый год в семье Алексея Ботяна: праздничные традиции, новогодние блюда, которые традиционно готовили в семье легендарного разведчика, как и чем украшали они елку, какие подарки чаще всего Алексей Николаевич дарил жене и дочери в ходе праздников, а также в каких городах он встречал Новый год", - отметила собеседница агентства.

Как отметила собеседница агентства, в дальнейшем в ходе данного проекта ученикам будут рассказывать, как отмечали Новый год в семьях других известных Героев России, в том числе участников специальной военной операции, а также об их подвигах и достижениях.

В музее Ботяна в Белом Яру представлены личные вещи легендарного разведчика, создано несколько разделов. В частности, о его детстве и начале разведывательной деятельности, образовании, послевоенной жизни. Для этого ученики местной школы №1 провели большой сбор материалов и предметов, было организовано несколько поездок в Москву, где, в частности, ребята встречались с дочерью Ботяна Ириной Бабошкиной и посещали пресс-бюро СВР.

В музее имеется стилизованный домашний уголок Ботяна, а также раритеты, связанные с Великой Отечественной войной. Кроме того, действует экспозиция, посвященная СВР и ее истории, советским разведчикам Павлу Судоплатову и Илье Старинову. Музей доступен для всех желающих, он включен в туристическую карту Югры.