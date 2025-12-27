Эксперт Раева рассказала, на что смотреть при покупке замороженных продуктов

Стоит обратить внимание на упаковку, которая должна быть целой, а также на количество льда, поскольку "снежная шуба" чаще всего свидетельствует о многократном размораживании и повторной заморозке, отметила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. При покупке продуктов важно смотреть на упаковку, она должна быть целой, а также на количество льда на замороженных продуктах, так называемую "снежную шубу". От этом ТАСС сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"Обратите внимание на упаковку, она должна быть целой: помятости или микротрещины допускают попадание воздуха и ускоряют порчу продукта, даже если сроки и условия хранения формально соблюдены. Большое количество льда или так называемая "снежная шуба" на замороженных продуктах чаще всего свидетельствуют о многократном размораживании и повторной заморозке, что ухудшает качество и делает продукцию небезопасной с эпидемиологической точки зрения", - сказала Раева.

Она напомнила, что важно всегда читать этикетку - от названия продукта и состава до информации об аллергенах. При выборе икры также стоит обращать внимание на место производства и дату выработки. На банке с рыбной продукцией должна быть информация о термической обработке сырья. Излишняя жидкость в банке может указывать на нарушения технологии или хранения и на большое количество лопнувших икринок, поэтому от покупки такой продукции лучше отказаться.

Раева подчеркнула, что риск приобрести опасную или некачественную продукцию в местах несанкционированной торговли значительно выше, чем в магазинах, на рынках или ярмарках, поэтому покупать продукты рекомендуется в проверенных точках торговли. Также эксперт напомнила, что избежать покупки просроченной или фальсифицированной продукции поможет маркировка "Честный знак".

"Сканируете QR код через мобильное приложение или камеру - получаете данные о производителе, дате выпуска, сроке годности и движении товара по цепочке", - отметила Раева.