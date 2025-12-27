МЧС разработало образцы робототехники для тушения опасных пожаров

Такая техника будет применяться на наиболее опасных для личного состава участках, сообщил глава МЧС Александр Куренков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС России вместе с отечественными производителями разработало образцы робототехники для тушения опасных пожаров. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Если можно так сказать, пожарная робототехника переживает свой ренессанс. Технологии далеко шагнули вперед, в этой связи МЧС России совместно с отечественными производителями разработаны образцы легкой и тяжелой робототехнической платформы, предназначенной для пожаротушения", - сказал он. По его словам, такая техника планируется к применению на наиболее опасных для личного состава участках.

"В настоящее время оба вида образцов проходят испытания и при их успешном завершении будут приняты на снабжение в системе МЧС России, а значит, в скором будущем поставлены в реагирующие подразделения", - сообщил Куренков.

Он добавил, что на сегодняшний день наиболее успешным можно считать опыт разработки мобильной ствольной техники. Одновременно с этим отлично себя зарекомендовала работа пожарно-спасательных подразделений, в том числе с применением наземной робототехники и беспилотных авиационных систем.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.