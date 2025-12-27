ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

МЧС разработало образцы робототехники для тушения опасных пожаров

Такая техника будет применяться на наиболее опасных для личного состава участках, сообщил глава МЧС Александр Куренков
Редакция сайта ТАСС
03:01
обновлено 03:05
© Валентин Егоршин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС России вместе с отечественными производителями разработало образцы робототехники для тушения опасных пожаров. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Если можно так сказать, пожарная робототехника переживает свой ренессанс. Технологии далеко шагнули вперед, в этой связи МЧС России совместно с отечественными производителями разработаны образцы легкой и тяжелой робототехнической платформы, предназначенной для пожаротушения", - сказал он. По его словам, такая техника планируется к применению на наиболее опасных для личного состава участках.

"В настоящее время оба вида образцов проходят испытания и при их успешном завершении будут приняты на снабжение в системе МЧС России, а значит, в скором будущем поставлены в реагирующие подразделения", - сообщил Куренков.

Он добавил, что на сегодняшний день наиболее успешным можно считать опыт разработки мобильной ствольной техники. Одновременно с этим отлично себя зарекомендовала работа пожарно-спасательных подразделений, в том числе с применением наземной робототехники и беспилотных авиационных систем.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск. 

РоссияКуренков, Александр Вячеславович