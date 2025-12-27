В Москве ожидаются облачная погода и до 1 градуса тепла

Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами гололедица и небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и температура до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 4 градусов.

Ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 20:00.