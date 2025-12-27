В Московской области за прогулку детей без родителей в Новый год грозит штраф

Сумма штрафа составляет до 2 тыс. рублей, сообщил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Закон о запрете присутствия несовершеннолетних в ночные часы в общественных местах без сопровождения взрослых действует в Московской области. За его нарушение грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей, сообщил ТАСС председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

"На территории Подмосковья действует закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области". Согласно статье 4 закона, дети до 16 лет не должны находиться ночью на улице без сопровождения взрослых - с 22:00 до 06:00, а летом с 1 мая по 31 августа с 23:00 до 06:00. Также они не должны быть одни на стадионах, в парках, транспорте, в кафе, ресторанах и других местах для развлечений, досуга. Подростки от 16 до 18 лет также не должны находиться в общественных местах без сопровождения в ночное время с 23:00 до 06:00", - сказал Голубев.

Он отметил, что законом предусматриваются места, где детям нельзя находиться независимо от времени суток. К ним относятся пивные рестораны, бары, рюмочные и другие заведения.

По словам Голубева, за несоблюдение правил в адрес родителей и законных представителей детей согласно статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 500 до 2 000 рублей.

"Задерживать детей в общественных местах без сопровождения взрослых имеют право представители правоохранительных органов. Они установят личности подростков, найдут их родителей или законных представителей", - добавил депутат.