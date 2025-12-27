Эксперт Орлова рассказала, как подросткам избежать вовлечения в экстремизм

Для этого им необходимо формировать критическое мышление, считает семейный и подростковый психолог, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Формирование у подростков критического мышления к интернет-контенту и понимания механизмов манипуляции в соцсетях позволит избежать вовлечения несовершеннолетних в противоправные и экстремистские действия. Таким мнением поделилась с ТАСС семейный и подростковый психолог, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ Татьяна Орлова.

В последнее время участились случаи, когда подростки поджигают различные объекты. Анонимные кураторы, очень часто связанные с ВСУ, через мессенджеры предлагают им сделать это за деньги. Обманутые подростки получают реальные сроки - от двух до девяти лет колонии за экстремизм.

"[Важно] формировать критическое мышление к тому, что ребенок в интернете потребляет, к контенту. То есть рассказывать механизмы манипуляции в соцсетях. Как исполнители за них (за заказчиков - прим. ТАСС) получают наказание. Обсуждать и подкидывать своему подростку безопасные возможности для риска и самоутверждения: разные спортивные варианты, волонтерство", - сказала Орлова.

Она отметила, что с несовершеннолетними очень важно разговаривать практически как со взрослыми, чтобы подросток сам дошел до понимания ситуации.

Психолог подчеркнула, что ключевая профилактика - это налаживание доверительного контакта с подростком, чтобы он мог обсудить с родителями даже опасные ситуации. По ее словам, подростки соглашаются на противоправные и экстремистские действия из-за незрелости префронтальной коры мозга, отвечающей за оценку рисков. В сочетании с желанием получить острые ощущения и социальное признание это делает их уязвимыми перед манипуляциями.