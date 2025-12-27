Вильфанд: температура в Москве в новогоднюю ночь будет ниже нормы

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что ночью прогнозируется минус 11-16, а днем около 10 градусов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь будет на 5 градусов ниже климатической нормы - минус 11-16 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Ночью - минус 7-12, днем - минус 5-10. В среду ночью - минус 10-15, днем - минус 6-11. В новогоднюю ночь прогнозируется температура минус 11-16, и днем около 10 градусов. Такая температура уже на 5 градусов ниже нормы, холодная погода", - сказал Вильфанд.