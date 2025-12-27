В Донбассе и Новороссии в 2026 году сохранят меры поддержки семей с детьми

Речь идет, в частности, о компенсациях по оплате жилых помещений, ежемесячных пособиях по беременности и родам и бесплатном проезде муниципальным транспортом, сообщили в региональных Минсоцзащиты

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сохранят в 2026 году меры поддержки для семей с детьми. Это компенсации по оплате жилых помещений, ежемесячные пособия по беременности и родам, бесплатный проезд муниципальным транспортом, сообщили корреспондентам ТАСС в региональных Минсоцзащиты.

"Отдельных мер поддержки семей с одним-двумя детьми в Херсонской области нет. Однако в середине ноября 2025 года губернатор Владимир Сальдо подписал указ о поддержке семей участников СВО, где для детей предусмотрено бесплатное посещение кружков, секций и творческих объединений, первоочередной прием в детские сады и компенсация родительской платы, бесплатное питание и зачисление в группы продленного дня без оплаты, льготные путевки в организации отдыха и оздоровления", - отметили в Министерстве труда и социальной защиты Херсонской области.

Что касается многодетных семей, то закон о предоставлении им мер социальной поддержки был принят в Херсонской области летом 2025 года. В соответствии с законом, за счет бюджета региона предоставляется бесплатный проезд муниципальным автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении, денежная компенсация затрат на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы, компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%, детям из многодетных семей до 6 лет - бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам, школьникам из многодетных семей - бесплатные обеды в образовательных организациях, бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в собственности Херсонской области или муниципалитетов. В министерстве отметили, что все эти меры поддержки сохранятся в 2026 году, новых пока не предусмотрено.

Региональные особенности

Подобные меры предусмотрены и Луганской Народной Республике, среди отличий - выплата компенсаций на приобретение угля, предоставление субсидий на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ по социальной газификации (догазификации). С 1 января 2026 года будет продолжена выплата единовременного пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, ежемесячное пособие малоимущим семьям с детьми.

В Запорожской области компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также на приобретение угля и его доставки составит 50% для многодетных семей.

В ДНР с 1 января 2026 года отменяется выплата региональных пособий, в том числе и для семей с детьми, которые сохранялись на время переходного периода, который завершается 1 января 2026 года. Их получателям нужно перейти на федеральные пособия. В то же время, в бюджет ДНР на следующий год на социальные программы - выплаты семьям, поддержку пенсионеров, пособия, помощь людям в трудной жизненной ситуации - выделят больше, чем в 2025 году.