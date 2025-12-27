Эксперт Мкртчян: приток туристов на горнолыжные курорты РФ составит 8-10%

Вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" рассказал, что по спросу лидируют Сочи, Домбай, Приэльбрусье и Архыз

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Рост турпотока на горнолыжные курорты России по итогам текущего сезона составит 8-10%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"У отельеров, которые дали адекватные цены, загрузка до 90% в сутки. Отели с необоснованно высокими ценами - загрузка в районе 75-80%, однако это не значит, что эти отели имеют меньшую финансовую прибыль. Зачастую продавшие меньшее количество номеров по большей цене имеют хороший уровень дохода. В целом в этом году в среднем примерно на 8-10% больше людей поедет на горнолыжные курорты России, чем в прошлом году. Потенциал для роста практически исчерпан, на это повлияли в том числе высокие цены", - сказал он.

По данным Мкртчяна, Сочи, Домбай, Приэльбрусье и Архыз лидируют по спросу среди горнолыжных курортов. "Затем уже с гигантским отрывом будут идти Апатиты, Шерегеш, Манжерок, Абзаково и другие", - сказал он.