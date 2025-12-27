Роскачество предупредило о мошенничестве с игрой "Тайный Санта"

Руководитель центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко призвал проявлять особую бдительность в предпраздничный период

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мошенники активизировались в сети в преддверии Нового года. Они начали использовать игру "Тайный Санта" для кражи денег, рассказали ТАСС в центре цифровой экспертизы Роскачества.

"Новогодняя ловушка строится на простом психологическом расчете: в предпраздничной суете люди склонны верить в чудо и с легкостью расстаются с деньгами в обмен на обещание фантастического подарка. Потенциальным жертвам предлагают перевести 1 000 рублей "на подарок незнакомцу", чтобы получить шанс выиграть 5 000. Или внести 5 000 ради возможности получить новый айфон последней модели. Кажется, что это почти благотворительность, да еще и с бонусом, но на деле деньги просто отправляются в никуда", - сообщил руководитель центра Сергей Кузьменко.

Однако, как подчеркнули в организации, главная опасность кроется даже не в потере этих небольших переводов. После ввода данных карты открывается форма для "подтверждения операции", где просят ввести код из СМС от банка. Часто люди даже не читают эти сообщения, а телефон сам подставляет цифры, и стоит один раз нажать "подтвердить", как со счета спишут сумму, которая окажется в десять раз больше первоначальной, отметили в Роскачестве.

"Важно проявлять особую бдительность в предпраздничный период. Помните, что ни одна настоящая благотворительная или развлекательная акция не будет требовать от вас платежной информации. Увидели в соцсетях или Telegram-канале заманчивое предложение от известного бренда? Не спешите кликать на красивую ссылку. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт этой компании и проверить все лично", - предупредил Кузьменко.