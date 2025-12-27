Более 60% опрошенных выбирают деньги вместо физического подарка на Новый год

Не планируют дарить подарки в 2025 году 12% респондентов, сказано в исследовании платежного сервиса "Апельсин"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Больше 60% опрошенных россиян предпочитают дарить деньги в качестве новогоднего презента. При этом многие респонденты до сих пор отдают предпочтение физическим подаркам, сказано в исследовании платежного сервиса "Апельсин", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Классический физический подарок остается лидером - на Новый год его планируют вручить 63% россиян. При этом 34% опрошенных планируют дарить наличные деньги, 28% сделают перевод на карту, еще 35% выберут подарочный сертификат. Только 12% респондентов признались, что вовсе не планируют дарить подарки в этом году", - сказано в исследовании.

Подавляющее большинство опрошенных (85%) считают уместной сумму подарка до 5 тыс. рублей, а 4% респондентов считают приемлемым денежный подарок свыше 10 тыс. рублей.

Аналитики сервиса зафиксировали, что мужчины чаще выбирают денежный подарок. Так, 36% из них планируют сделать перевод и 45% подарят наличные. Женщины, напротив, больше склонны к традиционным вариантам: 68% из них вручат физические подарки, а 38% - сертификаты.

Молодежь (от 18 до 24 лет) оказалась самой консервативной в вопросе денежного формата - 55% из них планируют дарить именно наличные купюры. Подарочные сертификаты наиболее популярны у людей среднего возраста (от 35 до 44 лет) - их выбрали 50% опрошенных, сказано в тексте.