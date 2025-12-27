Врач Вялов поделился рецептом полезного оливье

Можно уменьшить количество соли и картофеля, а также заменить майонез, колбасу и консервированный горошек, предложил кандидат медицинских наук

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Салат оливье можно сделать легким и питательным, если уменьшить количество соли и картофеля, а вместо майонеза, колбасы и консервированного горошка использовать более полезные ингредиенты. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, давая рекомендации к новогоднему застолью.

В качестве альтернативы магазинному майонезу он предложил греческий йогурт со специями, нежирную сметану (10-15%) с зеленью, заправку на основе хумуса или домашний майонез на оливковом масле.

"Запеченная куриная или индюшиная грудка, говядина или отварная либо запеченная телятина, печень трески (в небольшом количестве для насыщенного вкуса), тунец в собственном соку", - ингредиенты, которыми врач рекомендовал заменить жирные, копченые колбасы и мясо.

Вместо консервированного горошка и кукурузы, в которых содержится много соли и сахара, лучше использовать замороженный или свежий горошек, который надо быстро бланшировать, промытую от рассола консервированную фасоль, нут или чечевицу.

"Часть картофеля заменить на печеную свеклу, морковь, батат или сельдерейный корень, использовать киноа или булгур в качестве основы", - сказал Вялов, отметив, что часть соленых огурцов стоит заменить на свежие огурцы или яблоки, это позволит решить проблему избытка соли.