Повышение МРОТ и новые профессии. Какие законы вступят в силу с 1 января

Изменения коснутся, в частности, сферы финансов, армии и соцподдержки

В России с 1 января 2026 года вступит в силу несколько законов и изменений.

ТАСС собрал основное о нововведениях.

Финансы

МРОТ будет повышен до 27 093 рублей.

На всей территории России начнет действовать эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Это позволит им оформлять оплачиваемый больничный.

После принятия поправок в закон "О налоговых органах Российской Федерации" ФНС получит полномочия проводить оценку финансового состояния бизнеса. Всего методика устанавливает для компаний 55 критериев, а для ИП - 31.

Перечень признаков мошеннических операций будет увеличен Банком России с 6 до 12.

Армия

Начнет действовать круглогодичный призыв в армию. В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Пенсии

Страховые пенсии по старости и работающих, и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Индексация затронет и стоимость пенсионных баллов, и фиксированные выплаты к пенсии.

Период ухода за ребенком до 1,5 лет полностью включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений. Ранее засчитывалось суммарно не более шести лет, что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.

Будет сохранен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Социальная поддержка

Для семей с невысоким доходом будет введена новая семейная налоговая выплата - возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Расчет будет производиться ФНС на основе данных о доходах и налогах семьи.

Регионы получат дополнительную помощь на лечение граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими редкими (орфанными) заболеваниями.

Туризм

Для заселения в гостиницу можно будет использовать водительское удостоверение. Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в несколько нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет.

Профессии