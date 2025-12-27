Нацпарк Сочи опроверг информацию о лишении детей права на бесплатное посещение

По словам руководства ООПТ, решение об установлении цен и льгот на посещение "Дендрария" законно и находится в компетенции администрации парка

СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Сочинский национальный парк не лишал детей дошкольного и школьного возраста права на бесплатное посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов.

Ранее "Известия" сообщали, что Генпрокуратура в ходе проверки Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации отмечалось, что, в частности, администрация парка самовольно лишила детей дошкольного и школьного возраста права на бесплатное посещение ООПТ. По данным издания, нарушения были зафиксированы с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев, возглавляющий Кавказский заповедник с 2002 года.

"Утверждения о незаконном лишении детей права на бесплатное посещение не соответствуют действительности. ФГБУ "Сочинский национальный парк" руководствуется действующим федеральным законодательством. На природной территории Сочинского национального парка в границах рекреационной функциональной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, зоны хозяйственного назначения порядок посещения и предоставления льгот, включая льготы для детей, регламентирован постановлением правительства РФ от 13.07.2020 № 1039. Администрация парка неукоснительно соблюдает эти правила", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Титова.

Там также отмечается, что на территории дендрологического парка федерального значения "Дендрарий" ситуация иная. По словам руководства ООПТ, закон не устанавливает обязательного бесплатного посещения таких территорий, а решение об установлении цен и льгот на посещение "Дендрария" законно и находится в компетенции администрации парка. "Все полученные средства направляются на выполнение уставных задач", - добавило руководство парка.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет около 214 тыс. тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% - эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.