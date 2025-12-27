Ликсутов: пропускная способность ТТК в Москве за семь лет выросла на 25%

Это стало возможным благодаря программе комплексной переразметки магистрали, отметил заммэра столицы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пропускная способность Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве за последние семь лет выросла на 25% благодаря программе комплексной переразметки магистрали. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С 2018 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) работает над комплексной программой переразметки ТТК для безопасного и удобного движения. За семь лет реализовали около 23 проектов, в этом году завершили переразметку еще на 7 участках - это позволило увеличить пропускную способность магистрали на 15-25% и сократить локальные затруднения", - сказал Ликсутов.

По его словам, специалисты ЦОДД добавили дополнительные и прикрытые переходно-скоростные полосы там, где раньше были затруднения. Это позволило сделать движение более плавным и предсказуемым.

В ближайшие три года изменения запланированы на улице Новая Башиловка от Петровско-Разумовской аллеи до съезда на Ленинградский проспект; на выезде с улицы Сайкина до Шарикоподшипниковской улицы; на шоссе Энтузиастов со стороны области.