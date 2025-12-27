NYT: умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион
Редакция сайта ТАСС
07:04
НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Аннет Дион, являющаяся последней представительницей известных во всем мире пятерняшек Дион, умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.
Как уточняет издание, Аннет Дион умерла 26 декабря в больнице, причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Альцгеймера.
Пятерняшки Дион родились в канадской провинции Онтарио 28 мая 1934 года. Они вошли в историю как первые пятеро близнецов, которым удалось пережить младенческий период.