NYT: умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион

Ей был 91 год

Пятерняшки Дион © AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Аннет Дион, являющаяся последней представительницей известных во всем мире пятерняшек Дион, умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как уточняет издание, Аннет Дион умерла 26 декабря в больнице, причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Альцгеймера.

Пятерняшки Дион родились в канадской провинции Онтарио 28 мая 1934 года. Они вошли в историю как первые пятеро близнецов, которым удалось пережить младенческий период.