Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтах

В ней содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в которой содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии", - говорится в сообщении.

Инструкция дает базовое понимание причин агрессии, определяет профессиональную позицию педагога и алгоритмы оценки сложных ситуаций. Отдельный раздел подробно регламентирует порядок действий педагога в случае физической угрозы.

В инструкции также представлены практические рекомендации по снижению эмоционального напряжения, корректному выведению дискуссии за рамки учебного процесса и организации профилактической работы.

В пресс-службе напомнили, что инструкция для педагогических работников "Как остановить агрессивное поведение: действия педагога" была утверждена на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, которое прошло в Москве 11 декабря.

Инструкция дает понятный порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций: как необходимо вести себя педагогу для урегулирования возникших инцидентов и как создать безопасную обстановку для учеников, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.