МФТИ занял первое место в зарплатном рейтинге программистов в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) занял первое место в зарплатном рейтинге программистов в России. Средняя зарплата IT-специалиста из этого вуза составила 330 тыс. рублей, говорится в исследовании SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Каждый второй программист назвал Москву идеальным городом для получения IT-образования. В топ-3 зарплатного рейтинга технических университетов SuperJob - 4 столичных вуза: МФТИ со средней зарплатой выпускников 2019-2024 годов в размере 330 тысяч рублей в месяц (1-е место), МГУ (290 тысяч рублей, 2-е место), МГТУ им Н. Э. Баумана, МИФИ и ВШЭ (по 280 тысяч рублей, 3-е место)", - говорится в результатах исследования.

Среди университетов Северной столицы в зарплатном рейтинге SuperJob выше позиции у ИТМО - он на втором месте с медианным заработком выпускников в 290 тыс. рублей. СПбГУ на четвертом месте (270 тыс. рублей). В результатах исследования также сказано, что Университет Иннополис опередил Казанский (Приволжский) федеральный университет в рейтинге лучших IT-вузов. Выпускники Университета Иннополис в среднем зарабатывают 250 тыс. рублей в месяц, КФУ - 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно).

В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмом месте со средней зарплатой выпускников в размере 230 тыс. рублей в месяц, Новосибирский государственный технический университет - на девятом месте (190 тыс. рублей), Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина делят 10 место (180 тыс. рублей).