В Грузии из-за непогоды закрыли для большегрузов дороги, ведущие в Армению и Турцию
05:28
ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Профильный департамент Мининфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о временном закрытии для прицепного и полуприцепного транспорта дороги Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на автомобильной дороге международного значения Ахалцихе - Ниноцминда временно ограничено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта, а проезд автотранспорта других видов разрешен", - говорится в сообщении.
Проезд прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещен также по дороге Ахалкалаки - Карцахи, которая ведет к границе с Турцией.