В Грузии из-за непогоды закрыли для большегрузов дороги, ведущие в Армению и Турцию

Проезд запретили из-за интенсивного снегопада и низкой температуры

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Профильный департамент Мининфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о временном закрытии для прицепного и полуприцепного транспорта дороги Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на автомобильной дороге международного значения Ахалцихе - Ниноцминда временно ограничено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта, а проезд автотранспорта других видов разрешен", - говорится в сообщении.

Проезд прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещен также по дороге Ахалкалаки - Карцахи, которая ведет к границе с Турцией.