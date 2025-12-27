Филолог рассказала, что современный образ Деда Мороза сформировался 90 лет назад

Елена Бучкина отметила, что первые черты традиционного образа Деда Мороза зародились в 1841 году в сказке Владимира Одоевского "Мороз Иванович"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Современный образ Деда Мороза сформировался почти 90 лет назад, в то время как до крещения в Древней Руси он имел негативный окрас, поскольку ассоциировался со смертью. Об этом ТАСС рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Елена Бучкина.

В образе доброго дарителя подарков Дед Мороз предстал 31 декабря 1936 года в Колонном зале Дома союзов, тогда там прошла первая официальная новогодняя елка. "Если говорить про Деда Мороза, к которому мы привыкли с подарками и посохом, то этот образ появился в конце 1936 года - ему меньше ста лет", - подчеркнула Бучкина.

Она отметила, что первые черты традиционного образа Деда Мороза зародились в 1841 году в сказке Владимира Одоевского "Мороз Иванович". "Автор смягчил и обработал образ, Дед Мороз еще приходит в гости с подарками, но становится положительным персонажем", - пояснила филолог, добавив, что в 1873 году Александр Островский в пьесе "Снегурочка, или Весенняя сказка" отразил образ зимней девочки, которая позже стала Снегурочкой.

По словам Бучкиной, до X века в славянском фольклоре существовал миф о Трескуне - злом духе зимы, которой стал прообразом современного Деда Мороза. Согласно народным поверьям, это был старик, бродящий по зимнему лесу. Считалось, что Трескун способен насмерть заморозить человека одним прикосновением. "Конкретики мы не знаем, так как реальные мифы до нас не дошли", - сказала Бучкина.