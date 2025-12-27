В Кузбассе из-за ДТП перекрыли часть трассы "Сибирь"

Столкнулись легковой и грузовой автомобили

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Движение в обе стороны перекрыто на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области из-за ДТП, сообщили в Сибуправтодоре.

"27 декабря с 10:30 (06:30 мск - прим. ТАСС) перекрыто движение в обе стороны на 358-м трассы Р-255 "Сибирь" (Кемеровская область, Ижморский район) в связи с ликвидацией последствий ДТП", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что информация о произошедшем уточняется.

В Госавтоинспекции Кузбасса уточнили, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате ДТП травмирован один человек. "На данный момент движение на данном участке автодороги осуществляется по направлению в город Кемерово. Просим автолюбителей выбирать маршрут движения с учетом этой информации", - добавили в ведомстве.