На Урале в выходные ожидаются снег и изморозь

В Челябинской области будет облачно с прояснениями, снег, в отдельных районах на дорогах гололедица, порывы ветра до 10 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Снег и изморозь ожидаются в выходные в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 27 и 28 декабря будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью - от минус 12 до минус 17 градусов, на крайнем севере до минус 22 градусов, днем - от минус 9 до минус 14, на крайнем севере до минус 17 градусов", - говорится в сообщении Уралського гидрометцентра.

В Челябинской области в эти выходные будет облачно с прояснениями, снег, в отдельных районах на дорогах гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Днем температура воздуха будет до минус 13 градусов, по ночам - до минус 25 градусов.

В Курганской области будет облачно с прояснениями, снег, метель, местами снежные заносы, накат, порывы ветра до 12 м/с. Днем столбики термометров в регионе опустятся до минус 22 градусов, по ночам морозы достигнут минус 37 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в эти выходные в Тюменской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, резкое потепление, порывы ветра до 10 /с. Днем будет до минус 21 градуса, по ночам - до минус 29 градусов. В Югре синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, на дорогах изморозь, ветер до 7 м/с. Днем температура воздуха опустится до минус 33 градусов, по ночам - до минус 46 градусов.

На Ямале будет переменная облачность, снег, ветер до 10 м/с. Днем в регионе температура воздуха будет до минус 36 градусов, по ночам столбики термометров достигнут отметки в минус 40 градусов.