Дед Мороз стал использовать ИИ в работе своей вотчины в Великом Устюге

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области начал использовать искусственный интеллект (ИИ) в работе своей вотчины. Есть планы по расширению его внедрения, рассказал он ТАСС.

"Могут написать электронные письма, и это просто здорово. На дворе же XXI век, правда? И меня оцифровали искусственным интеллектом", - сказал ТАСС волшебник, отметив, что есть планы по расширению использования искусственного интеллекта в вотчине, но раскрывать их не стал.

Ведутся разговоры о возможном использовании нейросетей при создании дизайна для новогодних подарков, открыток, сообщил Дед Мороз.

Старинный Великий Устюг в Вологодской области - один из наиболее привлекательных для туристов городов благодаря вотчине Деда Мороза. В резиденции волшебника создан соответствующий тематический парк, действует двухэтажный терем, почта Деда Мороза, Дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.

Как сообщила на пресс-конференции в ТАСС в начале декабря генеральный директор тематического парка "Дед Мороз" Оксана Косаченко, сейчас строится большой гостиничный комплекс с водными забавами внутри, обновляется парк. Начинается строительство нового большого терема Деда Мороза. Главные преобразования планируют завершить к 880-летию Великого Устюга, которое будут отмечать в 2027 году.