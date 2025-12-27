В Сочи трассы горнолыжного курорта закрыли из-за опасности схода лавин

Накануне курорт "Красная Поляна" первым открыл горнолыжные трассы в долине "Цирк-2"

СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Красная Поляна" в Сочи закрыл 27 декабря трассы для катания из-за опасности схода лавин. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Накануне курорт первым открыл горнолыжные трассы в долине "Цирк-2". Ожидается, что "Роза Хутор" запустит катание 29 декабря, а "Газпром Поляна" - 30 декабря. Из-за теплой погоды, которая установилась в Сочи в конце ноября, курорты перенесли старт сезона катания с традиционных начала и середины декабря на конец месяца.

"Сегодня горнолыжные трассы на курорте "Красная Поляна" закрыты согласно лавинному бюллетеню", - говорится в сообщении.

Ранее в сочинском Гидрометцентре сообщали, что на курорте до Нового года объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ожидается мокрый снег и шторм на море с высотой волн до 4,5 м. В предгорьях и горах прогнозируют метели, снежные заносы и лавинную опасность.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток сюда будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.