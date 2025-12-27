В ДНР сотрудники МЧС спасли 535 человек с начала 2025 года

Среди них 40 детей

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 535 человек в ДНР, включая 40 детей, при различных ЧП с начала года, сообщил ТАСС врио начальника главного управления министерства по региону Дмитрий Костямин в День спасателя.

"По состоянию на 24 декабря в ДНР спасены 535 человек, из которых 40 - дети. Это случаи спасения на пожарах, в результате боевых действий, при аварийных ситуациях и оказании помощи", - сказал Костямин.

Он добавил, что спасатели региона с 2014 года несут службу с двойным риском для жизни из-за военной агрессии ВСУ. Их работу значительно осложняют артиллерийские обстрелы, атаки беспилотников и высокая плотность минирования.

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, введен указом президента РФ в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасательного отряда и переданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году преобразован в министерство.