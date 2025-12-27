В Благовещенске задержали вылет трех авиарейсов

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Вылет трех авиарейсов задерживается в аэропорту Благовещенска из-за позднего прибытия судов и по метеоусловиям. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В связи с поздним прибытием воздушного судна и по метеоусловиям сегодня в аэропорту Благовещенска задержаны вылеты рейсов авиакомпаний "Россия" и "Ираэро". По предварительным данным, рейс FV-2475 до Южно-Сахалинска, запланированный на 09:15 (03:15 мск - прим. ТАСС), перенесен на 16:00 (10:00 мск) 27 декабря", - говорится в сообщении.

Вылет рейсов IO-113, следующего в Магадан, и IO-114 - в Улан-Удэ и далее до Иркутска, перенесен с 27 на 28 декабря. Благовещенская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.