Матвиенко поздравила руководство и жителей Астраханской области с Днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила роль региона в отношениях РФ с зарубежными партнерами

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

АСТРАХАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство и жителей Астраханской области с Днем образования региона. Область играет особую роль в укреплении межрегиональных связей и в налаживании отношений с зарубежными партнерам, сказано в тексте ее поздравительного письма в адрес губернатора и председателя регионального парламента.

В 2025 году Астраханская область празднует 82-ю годовщину со дня образования.

"Астраханская область вносит большой вклад в социально-экономическое развитие страны, эффективное решение общенациональных задач. <…> В регионе эффективно функционируют крупные предприятия газохимического, рыбохозяйственного, машино- и судостроительного кластеров, значительные успехи достигнуты в агропромышленном комплексе. <…> Многое делается для модернизации инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг", увеличения грузооборота по его ключевым маршрутам. Уверена, что Астраханская область продолжит играть важную роль как в укреплении связей внутри страны, так и в выстраивании прочных отношений с зарубежными партнерами", - написала Матвиенко.

Она отметила, что по территории региона протекает "великая русская река Волга", в Астраханской области большое количество пресных и соленых озер и крупнейший замкнутый водоем планеты - Каспийское море. Это все, по ее словам, позволяет реализовать логистический и туристско-рекреационный потенциал.