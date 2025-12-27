В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В столице ожидается сильный снег

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы из-за сильного снегопада, ожидаемого вечером. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Начиная с 20:00 мск на территории Москвы объявлен желтый погодный уровень: вечером, ночью и утром в воскресенье ожидается снег, местами сильный, гололедица на дорогах", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что желтый уровень, символизирующий потенциально опасные погодные условия, будет действовать до 10:00 мск 28 декабря.

В Московской области также ожидается аналогичный характер погоды и на ее территории желтый уровень погодной опасности начнет действовать на два часа раньше - с 18:00 мск.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что вечером в минувший четверг на Москву обрушился снегопад, ставший самым сильным за весь осенне-зимний сезон. В частности, за вечер четверга и последующую ночь пятницы высота снежного покрова в столице увеличилась на 11 см, что стало самым большим показателем. До этого сильный снегопад отмечался в столичном регионе 15 ноября - тогда величина снежного покрова увеличилась на 5 см.

Ссылаясь на последние прогностические данные, собеседник агентства также отметил, что сегодня днем по Москве и области возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса в столице и от минус четырех до плюс одного градуса - в Подмосковье. Ветер будет дуть северный с переходом на южный со скоростью 5-10 м/с, местами на дорогах возможно образование гололедицы.