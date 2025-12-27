В ДНР профилактические мероприятия помогли снизить число пожаров на 30%

Более 12 тыс. пожаров произошло в регионе с начала 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. пожаров произошло в ДНР с начала года, что на 30% меньше, чем в 2024 году, сообщил ТАСС врио начальника главного управления МЧС России по республике Дмитрий Костямин в День спасателя.

"С начала года на территории ДНР произошло более 12 тыс. пожаров, что на 30% меньше, чем в прошлом году, - сказал Костямин. - С целью обеспечения пожарной безопасности и предупреждения гибели людей в 2025 году сотрудники Государственного пожарного надзора провели более 11 тыс. профилактических мероприятий".

Он добавил, что ведомство проводило рейды, беседы с жителями, а также занятия в учебных заведениях. Костямин отметил снижение числа погибших на пожарах: на 24 декабря 2025 года погибли 150 человек, за аналогичный период 2024 года - 227.

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, введен указом президента РФ в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасательного отряда и переданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году - в министерство.