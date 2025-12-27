На Камчатке после снегопада не восстановят движение до конца дня

Жителей просят оставаться дома и не выезжать на дорогу на личном транспорте

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Движения общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском, приостановленное из-за последствий снегопада, не восстановят до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Городские автобусы в Петропавловске-Камчатском не вышли на линии утром 27 декабря из-за мощного циклона, который обрушился на юг полуострова ночью. Изначально движение общественного транспорта было ограничено до 13:00 (04:00 мск - прим. ТАСС), затем это время несколько раз смещалось на более позднее.

"Движение пассажирского транспорта сегодня не будет возобновлено. На городских дорогах сохраняется сложная обстановка, работает снегоуборочная техника. В условиях прохождения циклона сегодня до 21:00 на дорогах продолжат курсировать машины высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Жителей города просят оставаться дома и не выезжать на дорогу на личном транспорте. На основных магистралях продолжается очистка снега и расширение проезжей части. Город остается во власти циклона, ситуация осложнена выпадением большого количества осадков в виде мокрого снега.