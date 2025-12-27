Мишустин отметил высокие профессиональные навыки сотрудников МЧС

Председатель правительства подчеркнул, что профессиональный праздник объединяет более 300 тыс. специалистов, которые обеспечивают безопасность жителей России, первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с 35-летием со дня образования ведомства, отметив, что их высокие профессиональные навыки позволяют работать в самых сложных условиях.

"Ваши навыки и высокий уровень подготовки позволяют действовать четко и оперативно, работать в самых сложных условиях, когда счет идет на минуты. Уникальные спасательные и гуманитарные операции - результат самоотверженного труда, мужества и командного единства", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что профессиональный праздник объединяет более 300 тыс. специалистов, которые обеспечивают безопасность жителей России, первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях.

Премьер-министр также обратил внимание на развитие ведомства, указав, что МЧС России повышает эффективность реагирования, модернизирует оснащение и внедряет современные научно-технические разработки, включая спутниковый мониторинг, цифровые средства управления и прогнозирования, роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Отдельные слова признательности Мишустин адресовал ветеранам МЧС, отметив, что именно они создавали систему гражданской защиты и передают преемникам знания, опыт и традиции верности долгу. Он также пожелал сотрудникам и их близким здоровья, благополучия и успехов и поздравил их с наступающим Новым годом.