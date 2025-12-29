Бойцы бригады "Волки" своими руками сделали елочные игрушки на передовой

Военнослужащий бригады рассказал, что у бойцов прекрасное настроение перед наступающим праздником

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Волки", входящей в Добровольческий корпус, своими руками смастерили елочные игрушки для украшения окопов и блиндажей к Новому году в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил помощник командира бригады с позывным Пионер.

"Наши деды и прадеды воевали в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину. Сегодня мы боремся за свою родную Россию, приближая с каждым днем Победу. Скоро Новый год. Много десятилетий назад бойцы на фронте так же, как и мы сейчас, отмечали этот праздник, готовились к нему, наряжали елку и украшали блиндажи. Мы решили в память о тех годах смастерить новогодние игрушки своими руками, как когда-то делали наши славные предки", - сказал Пионер.

Военнослужащий бригады рассказал, что у бойцов прекрасное настроение перед наступающим праздником. "Так же, как во времена Второй мировой войны делаем игрушки, готовимся к празднику перед Новым годом. Вот такой снеговик. И парни стараются делать что-то красивое и жизнерадостное. Настроение шикарное, праздничное настроение. Погода почти как дома, только снега маловато", - сказал он на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Другой военнослужащий бригады поздравил всех детей с Новым годом и пожелал им хорошей учебы. "Поздравляю всех детей с праздником, здоровья вам, хорошей учебы, слушаться родителей. Мирного неба над головой. Ждите своих пап домой", - сказал боец.