ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В Грузии открыли дороги, ведущие в Армению и Турцию

Их закрывали из-за обильного снегопада и низкой температуры
Редакция сайта ТАСС
08:56

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Проезд прицепного и полуприцепного автотранспорта по дорогам международного значения Ахалцихе - Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, и Ахалкалаки - Карцахи, идущей в Турцию, после очистительных работ разрешен. Об этом сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

"Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дорогам международного значения Ахалкалаки - Карцахи и Ахалцихе - Ниноцминда восстановлено", - говорится в сообщении.

Обе дороги из-за обильного снегопада и низкой температуры были закрыты в субботу утром. 

Грузия