В Нижнем Тагиле в День спасателя открыли памятник уральским пожарным

Его установили на месте бывшего центрального пожарного депо

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Памятник, посвященный мужеству и отваге уральских спасателей и пожарных, открылся на месте бывшего центрального пожарного депо в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Сегодня в Нижнем Тагиле открыт памятник, который стал символом мужества и отваги уральских спасателей и пожарных. Он установлен на "Больничном холме", где раньше располагалось центральное пожарное депо. Этот монумент - благодарность за смелость и храбрость наших спасателей, дань памяти тем, кто ценой собственной жизни спас других", - написал он в своем Telegram-канале.

27 декабря в России отмечается День спасателя, накануне профессионального праздника сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области были отмечены государственными и региональными наградами.

Как подчеркнул губернатор, уральские спасатели неоднократно подтверждали свой профессионализм и эффективность, действуя оперативно и слаженно в экстремальных ситуациях и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. "Ваши будни - это постоянная готовность к работе в самых сложных и непредсказуемых условиях. В ваших рядах не бывает случайных людей. Такая работа под силу только сильным и смелым людям, крепким духом, мужественным и отважным", - привели текст его поздравления сотрудникам МЧС с профессиональным праздником в департаменте информационной политики региона.

В департаменте также отметили, что правительство региона уделяет серьезное внимание укреплению материально-технической части спасательных служб, строительству пожарных депо, внедрению современных технологий, повышению эффективности профилактики пожаров, поддержке пожарных добровольных дружин. Это позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность свердловчан.