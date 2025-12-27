В Гонконге прошла масштабная выставка в честь 10-летия Лабубу

Выставка посвящена не только Лабубу, но и другим персонажам книг Касинга Лунга

ГОНКОНГ, 27 декабря. /ТАСС/. Персонаж рисунков и книг, которые создал выходец из Гонконга Касинг Лунг (Лун Цзяшэн), зубастый эльф Лабубу, ставший популярной во всем мире куклой, отмечает свое 10-летие. Как сообщает корреспондент ТАСС, к этой дате в гонконгском Asia Society Center открылась экспозиция Monsters by Monsters: Now and Then, посвященная этому и другим персонажам, созданным художником и писателем.

"Завершающийся 2025 год можно назвать годом Лабубу. В этом году кукла стала известна и популярна во всем мире". - сказала одна из посетительниц экспозиции, представившаяся как Линь. Действительно, по итогам 2024 года Лабубу стала самой популярной игрушкой в Восточной и Юго-Восточной Азии - в Гонконге, материковом Китае, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Японии, а также других азиатских странах. А в 2025 году игрушка стала известной уже повсюду - от США до России.

При этом отношение к этому персонажу неоднозначное, кому-то не нравится зубки этой игрушки, кто-то считает ее странной. Однако в Гонконге никакой опасности в кукле не видят и гордятся тем, что этот персонаж был создан их земляком. Корреспондент ТАСС стал свидетелем, как в дни рождественских праздников за этой куклой стоят очереди в гонконгских супермаркетах, некоторые носят их на сумках.

В 2015 году он начал публиковать серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году художник и писатель заключил соглашение с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Персонаж Лабубу постепенно приобрел большую популярность - куклу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.

Экспозиция, которая будет открыта для посещения до 4 января, разделена на несколько зон. Как сказал ТАСС представитель компании-организатора выставки How2Work Марко Чунг, в них можно познакомиться с историей появления серии The Monsters, проследить за эволюцией образа Лабубу и прочих "монстриков" - Зимомо, Тикоко, Пато и других. Он удивился, узнав, что образ Лабубу вызывает споры: "У Лабубу просто такая улыбка. Эти персонажи совсем не опасны, напротив, милые как ребенок. Это просто такая внешность". "У меня самого есть такая игрушка на сумке. Это очень естественная вещь для меня", - добавил собеседник агентства.

Вариантов кукол на выставке множество - плюшевых, пластмассовых, даже надувных. Посетительница, представившаяся как Мери (на ее сумочки сразу красовались сразу четыре фигурки) считает, что эта кукла - повод для гордости. "Лабубу - часть процесса, который меняет в мире отношение к товарам "сделано в Китае". Мир начинает рассматривать их не как дешевые товары массового производства, а как продукцию, имеющую собственный уникальный дизайн", - уверена она.