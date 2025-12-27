Заявление в защиту археолога Бутягина направят в ЮНЕСКО

Заявление было принято на "Византийском клубе"

Редакция сайта ТАСС

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Члены "Византийского клуба" приняли заявление в защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, сообщила ТАСС директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Документ после необходимых доработок будет направлен в ЮНЕСКО через российского представителя.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Бутягин, был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

"Заявление было принято на "Византийском клубе". Оно сейчас дорабатывается [в части] усиления нашей позиции. Принято общее решение о том, что оно будет направлено в МИД [России] и в ЮНЕСКО через представителя РФ", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что в "Византийском клубе" в онлайн-формате принимала участие заместитель директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина. По словам Умрихиной, руководство музея озвучило свою позицию и направило ее в адрес генерального прокурора Польши.

"Польские археологи много лет работали в его (Бутягина - прим. ТАСС) экспедиции. Поэтому, конечно, будет призыв и к польским археологам, несмотря на всю ситуацию, чтобы они вступились за своего не просто товарища, а руководителя. Они работали под его началом, [под началом] наших экспедиций, поэтому знают все, как он работал - по закону в любой державе, хоть это была Украина, хоть Россия", - добавила собеседница агентства.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Бутягине.