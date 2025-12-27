В Саратове умер участник Великой Отечественной войны Григорий Тихонов

Ему было 100 лет

САРАТОВ, 27 декабря. /ТАСС/. На 101-м году жизни умер Григорий Тихонов, участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Саратова. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале главы города Михаила Исаева.

По данным мэра, Тихонов прожил 100 лет.

Тихонов родился 8 марта 1925 года в селе Колено Екатериновского района Саратовской области. В январе 1943 года его призвали в ряды Советской армии. Он принимал участие в войне с Японией. С сентября 1945 года по июнь 1946 года продолжал службу, затем проходил службу в 430-м полку конвойных войск МВД. С июня 1946 года по апрель 1950 года он служил в стрелковой воинской части №7486.

После возвращения к мирной жизни Тихонов работал водителем. Он активно участвовал в ветеранском движении, вел общественную работу и выступал на уроках мужества в школах и других образовательных учреждениях. В его послужном списке награды: орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", а также медали "За победу над Японией" и "За победу над Германией".

В 2021 году имя Тихонова занесли на городскую Доску почета. А в 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования «Город Саратов»".