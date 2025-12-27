В Москве на 10 маршрутов вышли более 60 электробусов

Это стало крупнейшим запуском электротранспорта в столице с 2018 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 60 электробусов вышли на 10 маршрутов в шести административных округах Москвы, что стало крупнейшим запуском электротранспорта в столице с 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Сразу 66 электробусов вышли на маршруты в Москве. Это абсолютный рекорд с 2018 года. Новые экологичные маршруты охватывают 22 района города", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что запуск стал возможен благодаря установке ультрабыстрых зарядных станций в районах Южное Тушино и Бирюлево Восточное.

Новые электробусные маршруты связали жилые районы с ключевыми социальными и транспортными объектами. Электротранспорт начал курсировать, в частности, по маршрутам между Братцево и МЦД Тушинская, Белорусским вокзалом, станциями метро "Речной вокзал", "Сходненская", а также в районах Южное Бутово, Кузьминки, Бирюлево и Чертаново.