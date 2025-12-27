Горнолыжные курорты Сочи готовятся к открытию трасс

Начинается длительный период активного похолодания

СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Первые обильные снегопады зафиксировали в горах Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе курорта "Роза Хутор". Начинается длительный период активного похолодания, к открытию горнолыжных трасс прогнозируют большой прирост снега по всем высотам.

Накануне курорт "Красная Поляна" первым открыл горнолыжные трассы в долине "Цирк-2". Ожидается, что "Роза Хутор" запустит катание 29 декабря, а "Газпром Поляна" - 30 декабря. Из-за теплой погоды, которая установилась в Сочи в конце ноября, и малоснежного начала зимы старт сезона катания был под угрозой, курорты перенесли открытие трасс с традиционных начала и середины декабря на конец месяца.

"Снегопады будут нарастать, осадки, по прогнозу, продолжатся до 31 декабря, первые дни января также обещают быть снежными. Погода по-прежнему задает сценарий сезона - и сейчас он начинает складываться в пользу зимы. Мы входим в длительный период активного похолодания, осадков, больших приростов снегом по всем высотам курорта", - говорится в сообщении.

В то же время в Telegram-канале курорта "Красная Поляна" сообщили, что в результате обильных осадков снег лег на отметке 540 м над уровнем моря. "Сейчас формируется хорошая подложка для подготовки трасс на нижних отметках курорта", - добавили там.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.