Курским аграриям планируют компенсировать ущерб из-за неубранных полей

Выплатить планируется порядка 5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

КУРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области прорабатывают вопрос о компенсации ущерба аграриев из-за неубранного с полей урожая и погибших садов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сейчас прорабатываем вопрос компенсации ущерба по неубранным полям и погибшим садам - это порядка 5 млрд рублей. Общая потребность региона на три года составляет около 20 млрд рублей (включая "пропавшее" зерно в складах, пролонгацию, списание льготных кредитов и лизинговых платежей за утраченную технику)", - написал Хинштейн.

По словам губернатора, эта сумма обсуждается с правительством РФ в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. "Рассчитываю, что получим поддержку в полном объеме", - отметил губернатор.

Также, по словам Хинштейна, в 2026 году сельхозпроизводители из приграничных регионов России получат возможность получить льготные инвестиционные кредиты по ставке от 1 до 3% на восстановление своих предприятий. "Новая мера поддержки разработана по поручению президента после моего обращения к нему в декабре во время нашей встречи. Курская земля - плодородная и щедрая. Наша продукция поставляется в каждую четвертую страну мира. А курские производители из года в год бьют рекорды и наращивают объемы производства, несмотря ни на какие трудности", - отметил губернатор.

Как сказал он, льготные кредиты с минимальной ставкой позволят перезапустить старые и создать новые, более мощные производства.