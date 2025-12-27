В Махачкале привлекут народные дружины для охраны в новогодние праздники

Около 120 добровольцев будут помогать полиции в местах проведения праздничных мероприятий

МАХАЧКАЛА, 27 декабря./ТАСС/. Власти Махачкалы привлекут народные дружины для охраны в новогодние праздники, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Около 120 добровольцев будут помогать полиции в местах проведения праздничных мероприятий, сообщил на совещании Сергею Меликову мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. В местах массового отдыха и гулянья горожан усилят наряды полиции, в том числе чтобы предотвратить использование опасных пиротехнических средств", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, предусмотрено дежурство руководства администрации города, глав пригородов, предприятий ЖКХ, скорой помощи, пожарных бригад и техники.

"Принимаются профилактические меры по обеспечению безопасности в многоквартирных домах. Обследуются подвалы, чердаки, придомовые территории для обнаружения подозрительных предметов, даны установки полностью ограничить доступ к подобным помещениям. На усиленный режим переведена и Единая дежурная-диспетчерская служба города. Отработаны схемы и определены маршруты эвакуации персонала соцобъектов в случае возникновения ЧС", - добавили в пресс-службе.