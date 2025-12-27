В ДНР разминировали более 87 тыс. взрывоопасных предметов

В освобожденных населенных пунктах из них было 32 тыс.

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Саперы МЧС разминировали в Донецкой Народной Республике с начала года более 87 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил ТАСС врио начальника регионального главка министерства Дмитрий Костямин в День спасателя.

"По состоянию на 24 декабря саперы уничтожили более 87 тыс. различных взрывоопасных предметов, из них 32 тыс. - в освобожденных населенных пунктах", - сказал Костямин об итогах года.

Он добавил, что для очистки местности пиротехнические подразделения привлекались 3,5 тыс. раз. Было обследовано свыше 500 га территории.

В ноябре в Минсельхозе ДНР сообщили об утверждении пяти очередей разминирования сельхозземель.

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, введен указом президента РФ в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасательного отряда и переданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году - в министерство.