В Донецке проектируют первый в городе небоскреб выше 50 этажей

Площадь комплекса составит около 19 га

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Специализированный застройщик "Линия жизни" проектирует здание высотой более 50 этажей в центре Донецка, сообщил директор компании Руслан Теряев, представляя проекты новых жилых комплексов главе ДНР Денису Пушилину.

"Донбасс-сити" - флагманский многофункциональный проект с бизнес-центрами, торгово-развлекательной инфраструктурой, жилыми комплексами и зданиями более 50 этажей. Локационно участок расположен в самом сердце центра Донецка - в Киевском районе по соседству со стадионом "Донбасс арена" и центральным парком им. Ленинского комсомола", - сказал Теряев.

Он добавил, что площадь комплекса - около 19 га. Здесь хотят построить 50-этажный бизнес-центр, двухэтажный общественный центр с киноконцертным комплексом. Проект также включает выставочный комплекс, жилую застройку, детский сад на 220 мест и школу на 500 учащихся.

Всего Теряев представил Пушилину шесть проектов, которые планируется возвести до 2035 года. Для их реализации компания организовала производство окон, бетона, занялась гранитным щебнем.