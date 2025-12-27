Число въехавших в Югру иностранцев сократилось почти на 11%

Речь идет о периоде с января по ноябрь 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 декабря. /ТАСС/. Число иностранных граждан, въехавших на территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2025 году, сократилось на 10,9%, число лиц, получивших вид на жительство, - на 34,5%. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, речь идет о периоде с января по ноябрь 2025 года.

"Комплексный подход, включающий экономические, социальные и профилактические меры, позволил добиться сокращения въезда иностранных граждан на территорию Югры на 10,9%, а также снижения количества лиц, получивших вид на жительство, - на 34,5%", - написал он в своем Telegram-канале.

Кухарук напомнил, что за нарушение действующего законодательства из округа выдворено свыше 1 тыс. иностранцев. Ранее в ходе пресс-конференции он заявлял, что с 1 января 2026 будет расширен перечень сфер занятости, в которых нельзя будет работать мигрантам.

Помимо этого, в Югре фиксируется снижение числа обращений в правоохранительные органы по факту невыплаты зарплаты. "Задолженность по оплате труда остается еще в 15 организациях автономного округа, часть из них находится в стадии банкротства. Поручил профильным заместителям губернатора взять этот вопрос на особый контроль и добиться скорейшего решения по каждому нарушению", - подчеркнул Кухарук.