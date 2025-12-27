Парламент Китая лишил полномочий группу высших военачальников

Во всех случаях в документе используется формулировка "отозван", что свидетельствует о начале дисциплинарного расследования или уголовного преследования

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) прекратил действие депутатских мандатов бывшего заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Хэ Вэйдуна и еще четырех генералов высшего звена. Соответствующее решение было утверждено на заключительном заседании сессии законодательного органа.

Хэ Вэйдун, ранее занимавший второй по значимости пост в военной иерархии государства, был отозван решением собрания военнослужащих Канцелярии ЦВС. Вместе с ним мандатов лишились ключевые силовики, включая экс-главу Политико-юридической комиссии ЦВС адмирала Ван Жэньхуа, бывшего политического комиссара Народной вооруженной полиции генерал-полковника Чжан Хунбина, замначальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенанта Хэ Хунцзюнь и генерал-лейтенанта Ван Пэна.

Во всех случаях в документе используется формулировка "отозван". В китайской политической практике этот термин означает лишение полномочий по инициативе избирающего органа и, как правило, свидетельствует о начале дисциплинарного расследования или уголовного преследования.

Одновременно ПК ВСНП подтвердил прекращение полномочий ряда гражданских чиновников, включая бывшего секретаря горкома Янчжоу Се Чжэнъи. Общее число депутатов ВСНП 14-го созыва составляет 2 900.