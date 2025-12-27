Собянин отметил вклад МЧС в обеспечение безопасности Москвы

Мэр столицы поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона с Днем спасателя и 35-летием со дня образования МЧС России

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона столицы с Днем спасателя и 35-летием со дня образования МЧС России, отметив их вклад в обеспечение безопасности столицы.

"Невозможно переоценить роль пожарно-спасательного гарнизона в повышении безопасности столицы. Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищенности населения среди регионов России и крупнейших мегаполисов мира", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что работа спасателей требует высокого профессионализма, мужества и серьезных физических и моральных усилий. По словам мэра, сотрудники гарнизона первыми приходят на помощь при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и природных катаклизмах, нередко рискуя собственной жизнью.

Собянин поблагодарил спасателей за вклад в развитие спасательного дела в столице и отметил, что москвичи ценят их работу и чувствуют себя защищенными. Кроме того, мэр пожелал сотрудникам и ветеранам гарнизона крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе, а также поздравил с наступающим 2026 годом.