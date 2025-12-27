В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 78% месячной нормы осадков

Сейчас влияние циклона на погоду на юге региона ослабевает, он смещается на восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 90 мм осадков выпало за сутки в Петропавловске-Камчатском, что составило 78% месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в камчатском Гидрометцентре.

"В Петропавловске-Камчатском за ночь выпало 49 мм осадков, и днем 42 мм, итого 91 мм. Это 78% месячной нормы осадков", - сказали синоптики.

Глава города Евгений Беляев в своем Telegram-канале отметил, что за три недели декабря в Петропавловске-Камчатском уже выпало более двух месячных норм осадков.

Сейчас влияние циклона на погоду на юге региона ослабевает, он смещается на восток. 28 декабря, по прогнозам синоптиков, непогода придет в Усть-Камчатский, Мильковский районы. Там также ожидаются снег с дождем, метель, ветер с порывами до 35-40 м/с.

В Петропавловске-Камчатском сейчас снег и ветер прекратились, видимость улучшилась, люди откапывают свои машины, передает корреспондент ТАСС. В соцсетях и местных группах были опубликованы объявления, в которых жители города, владельцы внедорожников, предлагают свою помощь - вытащить застрявший в сугробе автомобиль. Многие делают это бесплатно.

Также в городе работают несколько пурговых стоянок, где можно оставить автомобили, чтобы освободить межквартальные проезды для снегоуборочной техники. На федеральной трассе Морпорт - Аэропорт, которая соединяет Елизово и Петропавловск-Камчатский, работает эвакуатор, собирающий брошенные по обочинам машины. На данный момент основные магистральные проезды в городе прочищены. На уборку межквартальных дорог у подрядных организаций и городских властей по нормативам есть 72 часа после завершения циклона.