В Марий Эл в преддверии Нового года открыли первый семейный МФЦ

В новом центре оборудованы комфортные зоны информирования, ожидания и консультирования, зона первичного приема, а также детские уголки, комната матери и ребенка

ЙОШКАР-ОЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый семейный многофункциональный центр предоставления госуслуг открыли в преддверии Нового года в республике Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Первый в республике семейный МФЦ открыли в Волжске благодаря победе региона во всероссийском конкурсе проектов, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - сказал Зайцев. Он напомнил, что ранее регион получил федеральную поддержку на создание современной инфраструктуры для комплексной помощи семьям с детьми.

В новом центре, как рассказал Зайцев, оборудованы комфортные зоны информирования, ожидания и консультирования, зона первичного приема, а также детские уголки, комната матери и ребенка. Также здесь организован прокат вещей первой необходимости для детей до трех лет. "Центр будет функционировать по принципу "одного окна", что позволит родителям получить полную информацию о социальных выплатах, льготах и услугах, решить свои вопросы", - подчеркнул глава республики. Он выразил уверенность в том, что подобный подход значительно сокращает время на оформление документов и делает процесс получения помощи максимально комфортным и прозрачным.